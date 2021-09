Läinud kuu lõpus saatis ettevõte Antsla vallavalitsusele kirja, kus uuriti valla seisukohta uue toidukaupluse rajamise kohta. «Juhul, kui vallavalitsus leiab, et uus arendus Antsla linnas on pigem oodatud, ootame meeleldi ka vallavalitsuse viiteid sobivatele piirkondadele või konkreetsetele kinnistutele, kuhu on võimalik toidukauplust rajada,» seisis kirjas. Antsla vallavanem Avo Kirs­baum vastas, et kaupluse rajamine elavdab kohalikku majandust ja aitab kaasa piirkondlikule arengule, samuti võimaldab luua uusi töökohti. Roheline tuli uue poeketi tulekuks vallakeskusesse oli antud.