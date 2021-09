Võrumaa lühiuudised

Enim hääli said seikluspark ja kalmistuväravad

Läinud nädalal aset leidnud Rõuge valla kaasava eelarve hääletuse võitsid madalseikluspargi loomine Viitina mõisaparki ning Vana-Roosa kalmistu väravate restaureerimine. Hääletusel osales neli ideed, millele anti kokku 574 häält. Enim ehk 218 häält sai idee luua Viitinasse madalseikluspark ning 185 häält anti kalmistu väravate remondi poolt. Kummalegi ideele on Rõuge vallaeelarvest eraldatud 15 000 eurot. Valmis peavad need saama 2022. aasta jooksul.

Teistest ideedest kogus välisjõusaali loomine Mõniste piirkonda 116 ning Karisöödi pargi kõlakoja esise platsi korrastamine 55 häält. STEN MAHOV

Võrru tuleb noorte loome- ja ettevõtluskeskus

Võru gümnaasiumi avaaktusel tegi linnapea Anti Allas teatavaks ka uudise.

Et linna ainuke gümnaasium on aastaid silma paistnud õpilaste ettevõtlust arendava koolina, avatakse järgmise aasta märtsis-aprillis noorte loome- ja ettevõtluskeskus, kuhu saavad tulla kõik, kel häid ideid või kes vajavad äripinda. «Noori ettevõtlikke inimesi me toetame,» lausus aktusel tervitussõnadega esinenud linnapea.

Viidates aga kooli kõrval olevale platsile, kus varem asusid pooleldi põlenud, katkiste akendega ning varisemisohtlikud kolemajad, lausus meer, et tõenäoliselt näevad praegused 10. klassi õpilased seal enne oma koolitee lõppu ka uusi ehitisi. «Selle kohta ootame ideid ja vajame ka teie kõigi kaasamõtlemist, et linnaruum saaks ühtlaselt korrastatud.» STEN MAHOV

Rõuge vald sai uue turismijuhi

Asutamisel oleva sihtasutuse Rõuge Valla Turism juhina asus septembrist tööle Paul Kristjan Lilje. Sihtasutus luuakse, et arendada ja korraldada Rõuge valla turismivaldkonda ja -teenust.

«Mulle on sellise väärika piirkonna külastajate teenindamine ja koostöö valdkonna teenuseosutajatega äärmiselt põnev võimalus,» kinnitas Lilje.

Olulisim on tema sõnul säilitada ning tutvustada ehedat, loomulikku ja looduslikku, mida Rõuge vald pakub. «Lisaks on vaja korrastada ja arendada meie unikaalseid vaatamisväärsusi ning luua valla külalistele kogemus, mis kaasab pärimust, ettevõtlust, kultuuri ja sporti ning pakub võimalusi ja elamusi ka kohalikele elanikele. Koostöös ettevõtjate, organisatsioonide ja kaasamõtlejatega on Rõugest võimalik kujundada üks omanäolisemaid turismipiirkondi Eestis – loodus on juba väga suure eeltöö ära teinud.»