Valga kavandab Vabaduse tänava ümber kujundamist

Selleks, et Vabaduse tänavale tähelepanu pöörata, sai suveperioodil korraldatud ruumieksperiment. Ajutiselt sai kitsendatud sõiduteid ja paigaldatud haljastus koos istumisvõimalustega. «Soovisime katsetada, kuidas ümberjagatud ruum toimib, kuidas inimesed sellesse suhtuvad ning kas ümberkorraldused tekitavad liikluskaose,» selgitas Tintera, kes on ühtlasi ruumieksperimendi üks eestvedaja lisades, et soov on tulevikus muuta Vabaduse tänav Valga elanike ja külastajate meelispaigaks, kust on võimalik läbi sõita nii jalgratta kui ka autoga, sealjuures leida autole ka sobiv parkimiskoht.