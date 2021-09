Võru- ja Põlvamaal saab tutvuda erinevate pärandobjektidega

Võru linnas toimub Kreutzwaldi tänava akendel näitus «Võru linna unustatud pärlid». Võrumaa Muuseumis äratatakse muuseumikogude pärandi toel ellu mälestused Võru linna vanadest kaunitest majadest. Valik Kreutzwaldi tänava hoonete aknaid saab plakatid, kus on näha endisaegsed ehitusplaanid ja fotod. Näitus on üleval alates 9. septembrist.

Vastseliina alevikus toimub 12. septembril retk «Unustatud ning ununevad manalad ja matusekombed». Retkel tutvustatakse Vastseliina aleviku lähikonnas olevate kalmistute ja matmispaikadega, mis on seotud eri ajastutega. Kuna 12. september on vanavanemate päev, siis on manalateega seotud kombeid ja tavasid kuulama oodatud mitme põlvkonna huvilised. Retk lõpeb ajas unustatud Vastseliina Serga kalmistul, kus kuulatakse sel kevadel sealt üles leitud, 1840. aastast pärit lugu «kui Vastseliina mehed keisri juures käisid».

Räpina koduloo- ja aiandusmuuseum korraldab alates 11. septembrist virtuaalnäituse «Peidus pärand. Sillapää lossi ehitus- ja restaureerimislugu». Virtuaalnäitus on seotud viimasel paaril aasta restaureerimistöödega Räpina mõisa peahoones. Tutvustame nende tööde käiku ja tööde käigus välja tulnud leide, mille kaudu saame veidi avada ka hoone ehituslugu. Soovime näidata just neid detaile, mida ilusaks vuntsitud saalis paraku enam näha ei saa.

Tänavuste muinsuskaitsepäevade keskmes on «Peidus pärand» - kohalikud pärandobjektid, mis esmapilgul on võib-olla tavalised, kuid tegelikkuses kogukonna jaoks olulised ja identiteeti loovad. Üle Eesti saab tutvuda erinevate pärandobjektidega rohkem kui 70 sündmuse raames: lisaks loengutele, ekskursioonidele ja töötubadele valmis tänavusteks pärandipäevadeks ka näitus nõukogude monumentaal-dekoratiivkunstist.

Kultuuriminister Anneli Oti sõnul on muinsuskaitsepäevad suurepärane näide sellest, kuidas pärandi ja selle tähenduse hoidmisel on võtmeroll kohalikel inimestel ja kogukonnal. «Eestis on säilinud rikkalikult eri ajastute kultuuripärandit, millel on tähtis roll kohalike kogukondade lugudes ning meie riigi identiteedi ja rahva ajaloomälu hoidmisel. Muinsuskaitsepäevad aitavad meie ajalugu ning pärandit veelgi paremini märgata ja tutvustada, et meie kultuurilugu säiliks ka tulevastele põlvkondadele,» ütles kultuuriminister Anneli Ott.