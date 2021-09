Terviseametil on Võrumaa koolidest teada juhtumid Võru gümnaasiumis, Võru Kreutzwaldi koolis, Antsla gümnaasiumis, Rõuge põhikoolis, Parksepa koolis, Vastseliina gümnaasiumis.

«Nimetatud koolides on üksikud juhtumid ja nendes veel ei anna kolde mõõtu välja. Koolid üritavad praegu tublilt testida,» lausus terviseameti Lõuna regionaalosakonna juhataja Tiia Luht. «Need on kõik juhtumid, kus haigestunud isik on nakkusohtlikul ajal olnud koolis.»