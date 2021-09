Tunnustuse pälvis 19 restorani ja kohvikut üle Eesti. Perede lemmikuteks osutusid GoSpa restoran Saaremaal ja Lucca restoran Tabasalus. Peresõbralikud toidukohad on veel Allee Restoran, Babyback Ribs & BBQ, Kohvik Julius, Kohvik Spargel, Lore Bistroo, Mack Bar-B-Que Beachclub, Mack Bar-B-Que Mustamäe Keskus, Mack Bar-B-Que Valge Maja, Noarootsi Lokaal, Restoran Nero, Restoran Pann&Kook, Ristorante, Flavore, Rohuaia Kohvik, Saaremaa Veski, Snoob Resto, Tulivee Restoran ja Ugandi Resto.

«Peresõbralikkus ei ole midagi iseenesest mõistetavat, see ei tule üleöö ega autopiloodi pealt, vaid on pikaaegse pühendumuse ja töö vili. Peresõbraliku toidukoha märgise traditsiooniga soovime jätkata ka tulevikus ja ikka selleks, et teha toidukoha valimine perede jaoks võimalikult lihtsaks ning muuta Eesti toidukohad ja ühiskond senisest veel peresõbralikumaks,» ütles Eesti Lasterikaste Perede Liidu president Aage Õunap tänuüritusel.