Valitsus täpsustas COVID piirangute erandeid

Näiteks kuuluvad sellesse erandite rühma inimesed, kes on mõne COVID vaktsiini koostisaine suhtes allergilised ja ka mõned erivajadusega inimesed.

Korraldusega muutub selgemaks ka kaubandus- ja teenindusvaldkondades töötaja maskikandmine. Juhul kui tööandja riskianalüüsist nähtub, et koroonaviiruse leviku risk on töötaja töökeskkonnas maandatud teisel viisil, näiteks klaasvisiirid kassade ees ja töötaja on vaktsineeritud, ei pea ta maski kandma.