Tegemist on kortermajaga, mis Valga linna, eriti Tähe tänava piirkonna elanikele ammu muret on valmistanud. Valga vallavanem Monika Rogenbaumi sõnul kujunes ostutehing algsest soodsamaks, kortermaja lammutatakse niipea kui võimalik.

«Kinnistu oli müügis hinnaga 25 000 eurot, läbirääkimiste käigus saavutas vallavalitsus hinnaks 20 000 eurot. Kinnistu ostu-müügitehing on praeguseks toimunud ning lammutamiseks taotletakse toetust KredEXi toetusmeetmest. Arvestada tuleb vähemalt 30% omaosalusega, sest maksimaalne toetuse määr saab olla 70%,» täpsustas Rogenbaum ja lisas, et kolemajadega võitlus on Valga Vallavalitsuse prioriteet, seda nii linnaruumis kui maa-asulates.