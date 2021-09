Taevaskojas leiti puhta looduse näitaja

Korallnarmik on üks poolesajast põlismetsa indikaatorliigist, mis näitab, et kasvupaigas on metsaelu pikemat aega käinud olulise inimmõjuta. Peamiselt kasvab ta kasel ja haaval, harvem teistel lehtpuudel. Korallnarmik eelistab jalal surnud puid või lamapuitu, viljakehad kasvavad sageli irdunud koore alt välja. Kübara asemel on tal aga rohkete peenikeste harudega pundar, mis näeb välja kui kusagilt troopilisest merest pärit korall. Korallnarmikut on nimetatud ka maailma kõige ilusamaks seeneks.