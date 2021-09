Fotograaf leidis metsa alt hiidseene

Mükoloog Teele Jairus kinnitas pildi põhjal, et tegu on hiidmunaga. Kuigi viljakeha suuruse poolest on tegu atraktiivse seenega, ei saa tema sõnul hiidmuna siiski haruldaseks liigiks pidada. Täpsemalt aga hiidmuna levikut tema andmetel keegi Eestis hinnanud pole.