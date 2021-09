RAINER SOOSAAR, ehitusspetsialist ja tootmisjuht

«Korra on käidud koos lastega Vastse-Kuuste lähistel. Pigem oli see jalutuskäik koos perega – lapsed korjasid ja tunnike sai oldud. Saak oli pool ämbrit. Korjamisel eelistame puravikke, kukeseeni ja väiksemaid pilvikuid. Suuremad jätame korjamata, isegi kui nad on puhtad. Pilvik peab olema ikka väike ja mõnus krõmps.