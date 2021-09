«Ära parem küsi, selline suur õnn on: tütar on ikka tütar,» sõnas nelja poja ema ühtaegu naerulsui ning pisar silmanurgas, kui rääkis perekonnas kasvavast ning peagi aastaseks saavast pojatütrest Maiast. Ta ei varjagi, et nelja poja kõrval, kellest kaks on täiskasvanud, oleks ta ka ise tütart soovinud. «Mulle endalegi oli üllatus, et neljas poiss sündis! See viimane oli selline teistmoodi lapsekandmine: isud olid teised, ja oligi tunne, et on tütar ikkagi. Viimases ultrahelis arst vaatas ja ütles siis, et palju õnne: teil on neljas poeg. No siis olid kõik lootused kustunud,» naljatles pereema. Ta lisas kohe, et oma poistega on tal tegelikult vedanud, sest nad on tublid ja hakkajad.