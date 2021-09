Esimest korda saavad kõik eakad gripivaktsiini tasuta

Koroonapandeemia varjus ähvardava gripilaine suhtes on asjatundjad eri meelt: see võib kolmandat aastat tulemata jääda või tabada meid päris rängalt. Terviseameti gripikeskuse peaspetsialist Olga Sadikova ütles, et tahaks uskuda esimest varianti, aga kindel selles olla ei saa.

«Vaatame alati lõunapoolkera, kus gripp varem võimust võtab. Austraalias sel aastal gripihooaega ei olnud ja see annab lootust. Eestis on praegu piirangud maas, ma mõtlen koolide ning huviringide sulgemist ja muud sellist. Paljud inimesed on koroona vastu vaktsineeritud ja riiki ilmselt enam kinni ei panda, nii et gripiviirusel on parem võimalus levida,» rääkis ta.

Lisaohuna nimetas spetsialist seda, et kaks aastat ilma viiruseta elamist on muutnud inimesed, eriti väikelapsed, gripitekitaja poolt haavatavamaks.

Üks viiruse leviku takistaja on maskikandmine.

«Kui kõigil inimestel on mask ees, on nakkusoht tunduvalt väiksem,» kinnitas Sadikova. Ta nentis, et on tõesti inimesi, kes maski kanda ei saa, aga neid on väga vähe. «Kui inimesel on raske südamepuudlikkus, nii et ta maskiga hingata ei saa, siis pole mingil juhul arukas minna kaubanduskeskusse, kust võib endale saada ohtliku nakkuse.»

Olga Sadikova sõnul on igal juhul on soovitav ennast gripi vastu vaktsineerida. Praegu gripivaktsiin veel apteekidessse jõudnud pole, arvatavasti saabub see septembri teises pooles. Seda, kuidas tasuta vaktsineerimist täpsemalt korraldatakse, veel arutatakse. Ilmselt teevad kaitsesüste ikka pereõed.

«Meilt on palju päritud, kas koroonavaktsiin aitab ka gripi vastu. Kahjuks ei aita. Eakad, nõrgenenud immuunsüsteemiga inimesed ja ka lapsed, kes pole gripiviirusega üldse kokku puutunud, tuleks vaktsineerida,» selgitas Sadikova.