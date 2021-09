Nii naiste kui meeste põhiklassis säilis pinge võistluses kuldmedalile raja lõpuni. Eriti napp oli kullavõitja edumarginaal naisteklassis, kus Laura Joonas (OK Võru) edestas 9,8 kilomeetrisel rajal enam kui pooleteisetunnise võistluse järel Margret Zimmermanni (OK Kape) vaid kahe sekundiga. Sealjuures oli parema alguse teinud Zimmermanni edu rajal olnud vahepeal enam kui kolm minutit. Raja teises pooles jooksis Joonas selle peaaegu tasa ja läks viimasele kahekilomeetrisele rajalõigule vaid 19-sekundilise kaotusega. Konkurendist pisut kiiremini läbitud raja lõpuosa ja tugev lõpuspurt tõidki lõpuks kulla Laura Joonasele Võru klubisse ajaga 1:31.23. Ka naiste pronksmedal läks Võrru, selle võitis Eleri Hirv, kes kaotas võitjale 3.02.

Meeste põhiklassis selgus juba 14,6 kilomeetrise raja avakilomeetritel, et kullaheitlus käib kahe mulluse parima – vendade Timo ja Lauri Silla vahel (mõlemad OK Võru). Nende edu konkurentide ees kasvas kiiresti mitmele minutile, kuid omavaheline vahe kõikus mõnest sekundist minuti ja kahekümne sekundini. Suurema osa rajast juhtis noorem vend Lauri, kuid viimase kahekilomeetrise rajalõigu alguseks oli Timo vahe tasa teinud ja seitsme sekundiga juhtima läinud. Kui Lauril õnnestus kahe kinnipüütud konkurendiga grupis joostes raja lõpuosa veatult läbida, siis Timo tegi kilomeeter enne lõppu otsustava vea ühe nõlvapunktiga, millest jooksis nõlval pisut liiga kõrgel olles mööda. See mõnekümnesekundiline viga saigi otsustavaks – oma neljanda kulla tavarajal võitis ajaga 1:38.08 Lauri Sild, hõbeda sai Timo Sild (+1.48) ja pronksi Kenny Kivikas (OK Ilves, +5.38).