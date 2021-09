Mida tunnete 26 aastat pärast stuudio asutamist – nüüd, kui teie käe all harjutavad-esinevad juba teie esimeste õpilaste lapsed?

Tunnen uhkust ja tänulikkust, et teeme seda stuudiot juba 27. aastat, sest üks asi on midagi luua, aga palju raskem on seda säilitada, eriti veel praegusel ajal. Aeg pani 26 aasta eest meid väga keerulisesse olukorda: jäime kolleegidega töötuks. Töötasin siis huvikoolis ning tegelesin lastega – mul oli üks parimaid koore Eestis, mis esines paljudel pidudel ja võistlustel, samamoodi nukuteater. Vallandamine oli väga valus, kuid tänu sellele õnnestus meil luua midagi uut, mis ühendab eri rahvusest inimesi – ja seda kõike väikelinnas Valgas.