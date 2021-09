Reedel kell 14.13 keerab Valga politseimaja ette kaks terviseameti autot. Nad on just saabunud Tõrvast, kus leidsid ühe ohutusnõuete rikkuja. Terviseameti töötajate ülesanne on praegusel ajal muu hulgas kontrollida, kas toidukoha pidajad küsivad klientidelt vaktsineerimistõendit.