Kes see ülemsootska aga õigupoolest on? Kuningas Peko maapealne asemik. Minu vanavanaema Anne Vabarna lauldud eeposes «Peko» on ta viljapõldude kaitsja ja kuningas, kes magab Petseri kloostri liivakoopas ning annab oma tahtmise ja nõu setodele edasi ülemsootska unenägudes. Usun, et Peko tahtmine oli pärast kuut aastat taas siduda mind ülemsootska ametisse, mis on seto rahva esindusamet. Setod peavad tähtsaks ülmsootska sõna ja Peko tahtmist. On hea, et Peko on saatnud selle ametis oldud kuu aja jooksul mulle ka ühe märgilise unenäo, mis on vajalik uue kuningriigipäeva korraldamisel.