Käsipalli esiliiga alustab tosina võistkonnaga

«Kõigi mängijate ja treenerite ühine eesmärk on kindlasti, et saaks hooaja korralikult ära mängida – kolmandat aastat järjest enam pooleli jätta ei tahaks. Kui kevadel järsku hooaeg lõppes, tõmbas see muidugi motivatsiooni alla, aga suvega on nii mehed kui ka toetajad uuesti tahtmist täis,» sõnas Põlva/Arcwoodi peatreener Romet Oone.