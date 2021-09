Seenelkäik võib tekitada hasarti, samuti pakub see omamoodi teraapiat: pole tähtis saadud kogus, vaid protsess ise. FOTO: Sten Mahov

Tõenäoliselt võis nädalavahetusel paljudes kohtades üle Eesti näha metsateede ääres pargitud autosid, rollereid, jalgrattaid, ning nende omanikke, kes metsa poole liikusid, ämbrid-korvid käes. Seda, et tänavu on hea seeneaasta, on palju räägitud. Otsustangi järele uurida, kas seda juttu kinnitab ka minu kogemus. Oma silm ju teadagi kuningas.