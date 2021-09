Metsa tekkis prügilasu

Kes mitmemeetrise läbimõõduga hunniku sinna viis, pole teada. Inimesed leidsid hunnikust küll aadressiga ajalehed, aga esialgu ei anna see veel kindlust, et need ei võinud metsa alla sattuda mõnd teist teed pidi, mitte omaniku käe läbi. Naine teavitas leiust ka ametiasutusi.

«Vald teab, keskkonnaspetsialist, vallavanem, politsei ka. Kõiki on teavitatud, et selline rumal asi on metsas. Nädalavahetusel on maailmakoristuspäev. Mõtlesime, kas läheme nüüd ja koristame ära.»