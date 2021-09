Uut koolimaja tabas etteheidete laviin

7. septembril saatis haridus- ja teadusministeerium Otepää vallale kirja, milles andis teada, et nende poole on pöördunud kodanikud seoses muredega Puka koolis. Nagu ministeerium vahendas, olid pöördujad kahtluse alla seadnud kooli tegevusloa, sest ei olevat tagatud nõuetekohane õppekeskkond.

«Pöördumistest on selgunud, et koolis ei ole tagatud toitlustus, st õpilased istuvad söögivahetunnis põrandal või aknalaudadel, kuna puuduvad lauad ja toolid. Koolis asuva söökla ruumides ei tohi valmistada toitu,» seisab kirjas. «Kasutada ei ole võimalik spordisaali, sest terviseamet ei ole selleks andnud luba. Klassides puuduvad lauad ja toolid, tahvlid. Õpilastele ei ole tagatud turvalist keskkonda, läbi on viimata õppused, kuidas käituda ohuolukordades või näiteks tulekahju korral.»