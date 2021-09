Sirli Homuha: kuu aega valimisteni

Kelle vahel on Valga-, Võru- ja Põlvamaal valida? Kõige rohkem on välja tuldud valimisliitudega (14 nimekirja), erakondadest on kõigis 11 omavalitsuses väljas Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja Eesti Keskerakond.

Mõnevõrra vähem nimekirju on välja pannud Reformierakond (8) ja Isamaa Erakond (6). Eesti 200, Eestimaa Rohelised ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond on igaüks väljas kahe nimekirjaga. Lisaks kandideerib kolm üksikkandidaati.

Eelmistel, 2017. aasta kohalikel valimistel kandideeris siin piirkonnas rohkem inimesi – 1362. Nimekirjadest võidutsesid Võrumaal valimisliidud (erakondadest said enim hääli sotsid) ning Valgamaal ja Põlvamaal Reformierakond. Kui kohalike omavalitsuste volikogude valimistel jäi EKRE siinse kandi maakondades valimistulemuselt viimaseks, siis 2019. aasta riigikogu valimistel nad Võru, Valga ja Põlva valimisringkonnas võitsid.

Mida toovad tänavused valimised, selles toob selguse lähem aeg. Võib ju eeldada, et igal kandidaadil on tugev soov kohaliku elu korraldamisel kaasa lüüa ja elukvaliteeti parandada ning valijate jaoks on ka tänavu valik siiski pigem mitmekülgne.

Viimased paar keerukat koroona-aastat on toonud oluliselt rohkem inimeste tähelepanu ka maaelu juurde ning Lõuna-Eestis on lisaks keskustele olulised kõik maapiirkonnad. Seega – kes kus kandideerib, mis nimekirjades ja erakondades; kes on uued või nii-öelda vanad tegijad – saab lugeda lähematest Lõuna-Eesti Postimehe numbritest ja veebiväljaandest.

Lõuna-Eesti Postimees toob omalt poolt lugejateni olulisema info ja kajastuse. Ehk aitavad need ülevaated luua seoseid ja mõista rohkemat, kui ehk lihtsalt nimekirjale otsa vaadates. Samas on lugejatel lisaks oma piirkonnas toimuva jälgimisele võimalus vaadelda, millega tegelevad naaberomavalitsused.