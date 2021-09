Eesti-Vene piiril algasid teise ehitusetapi puhastustööd

Möödunud aastal Eesti-Venemaa piiril alanud ehitustööd käivad praegu aktiivselt piiriehituse esimesel etapil ehk 23,5 kilomeetril, mis kulgeb Eesti, Läti ja Venemaa kolmikpunktist Luhamaa piiripunktini. Sinna on rajatud kõik juurdepääsuteed ning valminud on ka suur osa viivitusaiast ja pontoonteedest, mida mööda saavad piirivalvurid soistel aladel liikuda.

Ühtlasi alustas RMK kolmapäeval raadamistöid piiriehituse teises etapis ehk Tserebi ja Võmmorski külade vahele jääval piirilõigul. See on ettevalmistus, et jätkata piiriehitustöödega graafikujärgses tempos. Puhastustööde käigus korraldab RMK Eesti poolsel piirialal metsa raie ja kokkuveo ning võsa ja kändude freesimise. Töid teevad RMK lepingulised koostööpartnerid.