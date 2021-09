Jaanikese motokompleksi kogu pindala on üle 26 hektari, millest umbes 10,5 hektarit jääb krossiradade alla. Radade kogupikkus on umbes paar kilomeetrit, millele lisandub stardiala. Eskiisi järgi on nende kastmiseks planeeritud paigaldada 44 vihmutit. Rajatava kastmissüsteemi hulka saab kuuluma ka pumpla ja torustik.