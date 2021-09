Kolmes Lõuna-Eesti hooldekodu koldes suri 11 inimest

Valgamaal Otepää tervisekeskuses koroonakoldes oli vahepeal nakatunud 26 klienti ja viis töötajat. Suri viis hoolealust. Juhataja Andres Arikese sõnul on nüüdseks kolle taandunud. «Meil pole juba üle kahe nädala ühtegi koroonapositiivset olnud, järgmisest nädalast taastame normaalse elu. Suutsime kaks osakonda ühes majas puhtana hoida, võtsime rangemad meetmed kasutusele,» rõhutas ta eile.

Arike lisas, et pigem oli tegu surmadega, mis sattusid kolde võimutsemise ajale. «Kas nad kõik puhtalt koroona tagajärjel surid, on alati küsimus – vanad inimesed, multihaigused. Aga pandeemia ajal nad surid. Ühele kohe kindlasti on pandud surmatõendile COVID, aga teistel pole kindel,» lausus juhataja.