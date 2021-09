Algab metsloomade marutaudivastane vaktsineerimine

PTA peaspetsialisti Enel Niine sõnul on metsloomade marutaudivastane vaktsineerimine väga oluline. «Marutaud on väga levinud näiteks Venemaal, Valgevenes ja Ukrainas. Ulatuslik taasnakatumine on toimunud käesoleval aastal Poolas. Haigus võib Eestisse tagasi jõuda nii kaugema vahemaa tagant mittenõuetekohaste lemmikloomade sisseveol kui ka vahetult üle piiri metsloomadega. Seetõttu on oluline, et piiriäärsetel aladel elutsevad rebased ja kährikud oleksid haiguse eest regulaarse vaktsineerimise läbi kaitstud,» selgitas Niin.