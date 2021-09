Pedeli jõe paisjärved said uued nimed

Tartu tänava poolt kõige esimese järve nimeks sai Veskijärv, sest paisjärve ääres seisab vana vesiveski ja nimi on ka rahvasuus levinud. Jõekääru järv sai oma nime seetõttu, et keset paisjärve on jõe käär, kus korraldatakse aastas mitmeid üritusi, kaasa arvatud Jõekääru kontserti.