Käsipallikohtunikud liiguvad Euroopa tipu suunas

Kull tegutseb Euroopa Käsipalliliidu (EHF) võistlustel juba üheksandat hooaega. Tindiga paaris algab tal kolmas aasta rahvusvahelisel tasemel ning tasa ja targu liigutakse Euroopa tipu suunas. Nii Läti kui ka Leedu kohtunikepaarid on seejuures juba jõudnud Euroopa meistrite liigasse või suurvõistluste finaalturniiridele.

«Päris läbipaistvat lahterdamist eri kategooria kohtunikeks EHFil pole, aga usun, et oleme vaikselt jala ukseprao vahele saanud. Sel suvel tegutsesime Alvariga neidude U19 EMil Sloveenias, kuhu olid määratud ka paljud vahetusse tippu kuuluvad paarid. Tuleb tõsiselt oma tööd edasi teha ja küllap siis avanevad ka suuremad uksed,» usub Kull.

«Väikesest riigist tulles pole ülesanne lihtne, sest meie koduste sarjade tase ei ole võrreldav Saksamaa või Prantsusmaa liigadega. Naabrite näitel on aga kõik võimalik. Praegu oleme ainus Eesti paar rahvusvahelisel tasemel, ent tean, et Edvin Härgin ja Erik Makejev on samuti suuna sinna võtnud,» loodab Kull kolleegide liitumist EHFi kohtunikeringiga.