Koorti loodud keskaegse tegelase Markuse triloogia esimene osa nägi ilmavalgust 2018. aastal nime all «Kättemaks Kirumpääl», sai järje aasta hiljem ilmunud romaanis «Veritasu Tartus» ning esialgu tõmmati keskaegse sõjamehe seiklustele joon alla mullu trükist tulnud looga «Salakuulaja Vastseliinas».

Et tänavuse, 32. korda välja antava Kangro preemia võiks saada just Erkki Koort, selles oli žürii üksmeelne. «Tõeline maiuspala kodu-uurijatele ja ajaloohuvilistele, hea lugemisvara austajatele mõistagi,» ütles žürii liige Liina Valper. «Kas piir peab, oli oluline nii 700 aastat tagasi ja on seda ka praegu.»