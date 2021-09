Alanud jahihooajal plaanitakse Lõuna-Eestis lasta 3880 metskitse

Põlvamaal on otsuse kohaselt seatud plaaniks küttida 1180, Valgamaal 1500 ja Võrumaal 1200 metskitse.

„Kuigi metskitsede arvukus ei ole kõikides maakondades ühesuguse tihedusega ja ka jahipiirkondade küttimispraktika on erinev, siis sellise küttimismahu vahemik viimasel kolmel hooajal aitab ära hoida metsakahjude tõusu. Võrreldes 2019. aastaga on see oluliselt langenud,” ütles Eesti jahimeeste seltsi juhatuse liige Priit Vahtramäe.