Uus päästeülem: kui uksest ei saa, lähen aknast

Maist Valgamaa päästepiirkonna juhina töötava Merle Liba sõnul panustab päästeamet lähiajal kõvasti energiat, et elanikkonda kriisideks ette valmistada. Eesmärkide saavutamiseks on ameti töötajad asunud enne valimisi ka poliitikutega suhtlema, et lubadustesse turvalisust suurendavaid punkte lisada.