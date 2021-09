Kohe-kohe kännu tagant lahti pääsevat kogu maa internetiseerimist on aeg-ajalt lehepealkirjades küll ette kuulutatud ja peakaableid maasse ka kaevatakse. Paraku on Eesti hajusa asustuse eripära arvestades kaabli maakoju tõmbamine pahatihti seotud kuludega, mis ühele perele üle jõu käivad.

Nõrkemiseni on räägitud, kuidas pandeemia on soodustanud kodus töötamist, sealjuures kolimist maale, kus nakatumisrisk väiksem. Kui varem oli maal mõeldamatu elada oma seapõrssa ja kartulimaata, siis moodsal ajal ei kujuta keegi ette maaelu internetita.

Arvestades tööelu, aga ka näiteks TV ja muu meelelahutuse üha laialdasemat kolimist internetti, on kiire internetiühendus vältimatu eeldus, et maal üldse elataks. See on kohati isegi olulisem kui mustkattega sõidutee, sest kui teed lagunevad meil paar korda aastas, siis normaalset võrguühendust läheb vaja iga päev. Kui soovida maaelu edenemist, tuleb netiühenduste loomist käsitleda võrdsena igapäevaste põhiteenustega nagu elekter, sõidutee, puhas joogivesi, prügivedu.