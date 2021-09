Miks need ründed õnnestuvad? Tegemist on sotsiaalse sahkerdamisega. See ei ole lihtsalt kõne, vaid selle taga on peen inimeste mõjutamise tehnika, omaette tööstus. Inimesed oma loomult tahavad olla abivalmid ja kuulekad, seda ja omadust usaldada kasutavad kelmid kurjalt ära.

Küllap kõik teavad, et salasõnu ja paroole ei tohi teistele öelda, sest salasõna mõte ongi olla salajane. Tänaval kohatud võõrastele seda küsimise peale ei öelda. Piisab aga, et inimene aetakse segadusse, ärevile, talle antakse korraldusi, mis tunduvad õiged ning kogu see teadmine on meelest läinud. Toon mõne näite.

Käsk edastada PIN-koodid telefoni kaudu pangatöötajale, kes väidetavalt näeb sinu kontol toimuvat raha kadumist, on korraldus, millele on ka kõige ettevaatlikumal inimesel raske öelda ei. Oled ju just nüüd ja kohe kaotamas kogu oma raha! Või vähemalt seda tahavad kelmid sind uskuma panna. Nad võtavad sellega ära aja, et ohver ei saaks kelleltki teiselt nõu küsida.

Kelmid väidavad vahel sedagi, et soovivad tõestada pettust pangas sees, tuvastada valeraha ja paluvad just telefonikõne vastu võtnud inimese abi. Olgu selleks siis suurte summade väljavõtmine sularahas ja võõrale inimesele andmine eeldusega, et tegemist on kelmust uuriva politseinikuga; PIN-koodide jagamise, AnyDeski allalaadimise või panka sisselogimise kinnitamine. Inimesed soovivad aidata ja tunda end kasulikuna, heast tahtest ja vahel ka põnevusest minnakse selliste plaanidega kaasa.

Mõni helistaja räägib aga rahulikult, kuidas ta pangas näeb, et inimese kontol on toimunud veider sisselogimine või katkestatud viimati tehtud ülekanne. Kelm kinnitab: «Lae alla programm, saame probleemi lahendada. Meie aitame sind!» Esialgu ärevaks aetud inimene rahuneb, sest abi on käepärast, ning teeb kõik, mida soovitakse. Tegelikult võimaldab ta sellega aga kelmidele ligipääsu enda arvutile ja nende juhendamise kaudu ka pangakontole.

Iga informatsioonikilluke, mida helistaja inimeselt saab, võib olla edasiseks tegutsemiseks vajalik pusletükk, mis suurendab ohvriks langemise ohtu.

Kuidas petuskeemidest jagu saada? Ideaalset nippi ei ole, aga on toimivaid näiteid. Et inimesi hoiatada ja aidata, alustas Pangaliit kampaaniat «Ei, aitäh!». Nende sõnum on, et kui saad kõne, milles küsitakse paroole ja PIN-koode, tasub öelda «ei, aitäh!» ja kõne lõpetada. Pangatöötaja, politseinik või mõni muu ametnik ei küsi telefoni teel PIN-koode ega nõua sisselogimiseks vajaliku PIN-koodi sisestamist telefoni.

«Ma ei tahtnud olla ebaviisakas ja kõnet ise lõpetada.» Mitu raha kaotanud inimest on selliselt põhjendanud, miks nad petuskeemi kahtluse korral siiski jätkasid vestlemist. Iga infokilluke, mida helistaja inimeselt saab, võib olla aga edasiseks tegutsemiseks vajalik pusletükk, mis suurendab ohvriks langemise ohtu.