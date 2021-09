Põlvamaad külastas kauaaegne sõber

Rüdiger Jankowski ütles kohtumisel Põlvamaa arenduskeskuse töötajate ja kohalike omavalitsusjuhtidega, et tal on väga hea meel, et olukord koroonaga on muutunud ja sundpausile pandud koostöö Põlvamaa ja Segebergi maakonna vahel võib uuesti jätkuda.