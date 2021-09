Lapsevanemad nõuavad Valga lasteaedadele korralikku toitlustamist

"Valga vallavalitsus ei ole suutnud viia õigeaegselt lõpule hanget, mille tulemusena peaks valitama Valga linna neljale lasteaiale uus toitlustaja. Ajutiselt osutab teenust kohalik ettevõte Gurmann OÜ, kes on ise ka üks hankes osalejaid. Selline olukord heidab aga varju kogu hankele," seisab lapsevanemate pöördumises, mis on osalusportaalis Rahvaalgatus.ee praeguseks 126 allkirja kogunud.

"Olukord polekski ehk nii tõsine, kui hetkel ajutise teenuseosutaja poolt pakutav toit oleks kvaliteetne ja portsjoni suurused vastaksid nõuetele, kuid erinevate lasteaedade vanemate jutust on tekkinud pilt, mis kindlalt viitab sellele, et nii see kahjuks pole. Kuna ka hange on lõpule viimata, siis jääb tahes tahtmata mulje, et Valga vallavalitsusel on meie lasteaia laste tervisest ükskõik," leiavad lapsevanemad.

Valga vallavalitsus kinnitas omalt poolt, et viis läbi rahvusvahelise riigihanke linnalasteaedadele toitlustusteenuse ostmiseks, kuna leping varasema toitlustajaga lõppes 31. augustil. Vastav hanketeade avaldati 28. juunil, pakkumuste esitamise tähtaeg oli 28. juulil 2021.

Vallavanem Monika Rogenbaum allkirjastas uue lepingu 27. augustil, pidades kinni seaduses ette nähtud vaidlustustähtajast, mil lepingut sõlmida ei tohi. "Olukorras, kus hange oleks pidanud olema välja kuulutatud pool aastat varem, oli tegu kiireima võimaliku lahendusega 1. septembrist algava teenuse lepinguni jõudmiseks," leiab vallavalitsus.

Läbiviidud riigihanke tulemusel leiti soodsaim pakkuja, kohalik teenuseosutaja Gurmann OÜ. Senini kohvikuna tegutsenud Gurmann OÜ ülesanne oli toitlustajana kõigest paari nädala jooksul muutuda suurköögiks, võtta kasutusele lasteaia näidismenüüd ja pakkuda lastele 500 portsu kolm korda päevas. Vallavalitsuse teatel on paratamatult suuremahulise teenuse osutamise alustamisega esinenud teatud käivitumisraskusi, kuid vallavalitsus on teenuseosutajaga olnud igapäevases suhtluses ja koos on otsitud lahendusi ning hüvitusvõimalusi.

"Vallavalitsus mõistab mitmete lapsevanemate muret ja töötab igapäevaselt selle nimel, et tagatud oleks Valga linnalasteaedade kvaliteetne ja nõuetekohane toitlustamine. Tänaseks on algsed toidu hulga ja kvaliteedi probleemid lahenenud, lasteaiad annavad iga päev ja iga toidukorra järel teenuseosutajale tagasisidet, samal ajal informeerivad vallavalitsust. Nii toitlustaja, lasteaiad kui ka Valga vallavalitsus on teinud ja teevad edaspidigi kõik endast oleneva hea ja sujuva toitlustamise saavutamiseks ning lapsevanemad on praeguseks andmas positiivsemat tagasisidet," selgitas vallavalitsus.