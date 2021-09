Neeruvähiga võitlev võrulanna pöördus vähiravifondi poole

«Järgmisel päeval pöördusin Võrus EMOsse. Mulle öeldi, et mul on neeruvähk. Mõned päevad hiljem võttis minuga ühendust Tartu ülikooli kliinikumi neeruarst. Kolm nädalat hiljem lõigati parem neer välja ja mind suunati onkoloogi juurde, kes määras tabletiravi,» kirjeldas naine asjade kulgu.

Aja möödudes tehti kompuuteruuring. «Olin end hästi tundnud, mistõttu olin löödud, kui sain teada, et kasvaja on siirdeid edasi tekitanud. Järgnes uus operatsioon, määrati uued rohud.»

Kuid kompuuteruuring ei näidanud taas midagi head. Haigus oli ikka edasi levinud.

«Uue hoobi sain, kui raviarst teatas, et haigekassa enam mind aidata ei saa.

Te ei kujuta ette, kui palju ma olen nutnud. Aga mul on ju lapsed. Nad on küll iseseisvad ja elavad oma elu, kuid isegi praegu seda kirja kirjutades mul pisarad voolavad,» kirjutab naine vähiravifondi kodulehel.

Enda sõnul üritab ta olla nii positiivne kui võimalik, aga mingit tulemust ei ole. «Mu lapsed on mu inglid - kogu minu maailm. Ma nii väga armastan neid. Ja ma ei taha, et nad minust ilma jäävad. Ma võitlen edasi. Olen südamest tänulik vähiravifondile Kingitud Elu, et andsite võimaluse proovida uut ravimit. Suur kummardus teile!»

«Soovin kogu südamest, et uus rohi aitab. Äitäh teile, armsad. Palju tervist ja armastust!» lisab Kristiine.