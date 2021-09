Valga premeeris suurvõistlustel edukalt esinenud sportlasi

„Vallal ei ole hetkel kõrgete sporditulemuse saavutamise eest tunnustamise süsteemi, kuid on hea meel, et vallavalitsuse spordikomisjonis arvestati ettepanekut tipptulemusi saavutanud valgalaste premeerimiseks", ütles asevallavanem Meeli Tuubel. „Premeerime võimaluste piires oma tublisid sportlasi, sest nemad on ka Valga valla maine kujundajad," lisas Tuubel.