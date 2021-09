Tõhustusdoosidega vaktsineerimine algab oktoobris

Eestis on tema sõnul alustatud kolmandate dooside pakkumist: arsti otsusel saavad vaktsiini lisadoose nõrgenenud immuunsusega inimesed. Samuti ollakse vastava müügiloa saamisel valmis pakkuma mRNA vaktsiinidega tõhustusdoose, pidades silmas ennekõike kõrgemas nakkusriskis tervishoiutöötajaid ning hooldekodude elanikke ja töötajaid, kellel vaktsineerimisest kõige enam aega möödas.

«Oleme teinud ettevalmistusi, et alustada tõhustusdooside pakkumisega niipea, kui selleks tekib võimalus ja vajadus. Kaardistatud on eri stsenaariumid ja sihtrühmad, Euroopa Liidu tasandil sõlmitud eelostulepingud vaktsiinitootjatega, valmis on IT-lahendused kolme doosiga vaktsineeritud inimestele koroonatõendi väljastamiseks,» ütles sotsiaalministeeriumi tervise­­ala asekantsler Heidi Alasepp.