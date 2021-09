Uusberg, kelle emapoolsed juured on Võrumaal, jalutas mõni aasta tagasi Ööbikuorus, kus imeline maastik ja erilised helid ning atmosfäär tekitasid temas tunde, et selle kõige kirjeldamiseks jääb sõnast «ilus» väheks. «Õnneks oli mul juba varasemast märkmetesse kirjutatud välja Hando Runneli luuletus «Valgust!», mis algab sõnadega «Püha on maa ja ta järved on pühad...»,» meenutas Uusberg.

«Sain aru, et sõna, mida sel hetkel otsisin, ongi «püha» – see oli hetk, kus selgelt tajusin, et see maa on püha. Ja juba selsamal õhtul valmis sellele luuletusele viis, mis nüüd kõlab ühtlasi 13. noorte laulupeol ühendkoori avaplokis. Teos juhatab sisse kogu järgneva kava, mis on omakorda seotud selle sama Runneli luuletusega.»

Laul kui ühendav sild

Samuti tõdesid laulupeo kunstiline juht Pärt Uusberg ja tantsupeo pealavastaja Agne Kurrikoff-Herman, et laulu- ja tantsupidu kohtuvad lisaks ühiste väärtushinnangute kandmisele ka muusikalises mõttes ning kaht pidu ühendav sild on Mari Kalkuni võrokeelne pala «Sata-sata».

Üldjuhtide sõnul on laulu karakter nii laulu- kui ka tantsupeol küll sama, aga kuna tantsupeo kavas on rohkesti hoogsat muusikat ja laulupeol mõneti lüürilisem atmosfäär, siis neis kontekstides on sattunud nii, et «Sata-sata» mõjub laulupeol särtsakana ning tantsupeol mõnevõrra mõtlikuna.

Möödunud nädalal jõudsid Lõuna-Eestisse 13. noorte laulu- ja tantsupeo Terepäevad. Põlva- ja Võrumaa Terepäev leidis aset teisipäeval Võru kultuurimajas Kannel ning Viljandi- ja Valgamaa Terepäev kolmapäeval Viljandis Pärimusmuusika Aidas. 24. septembril on e-Terepäev veebis.

Terepäevadel tutvustasid Uusberg ja Kurrikoff-Herman ning Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse juhataja Margus Toomla oma meeskonnaga Võru-, Põlva, Viljandi- ja Valgamaa kollektiivijuhtidele peo kunstilisi lähteideid ning teekonda noortepeoni. Samuti programmi kuuluva rahvamuusikapeo üldjuht on Juhan Uppin.

6. septembril sai alguse registreerimine 13. noorte laulu- ja tantsupeole ning esitleti selle peakirja «Püha on maa» ja peakunstnik Mart Andersoni loodud uut visuaalset identiteeti. Pidu leiab aset 30. juunist kuni 2. juulini 2023 Tallinnas.

Laulu- ja tantsupidu kannab ühist juhtmõtet «Püha on maa». Noortepeo loovjuhtide selgitusel on «püha» selline sõna, mida argipäevas väga tihti ei kasutata. Seda sõna hoitakse puhuks, kui tuleb rääkida millestki väga erilisest. Millestki, mis väärib meie eriti sügavat austust ja mida ei tohi rikkuda.

Juhtmõte on märgata ja hoida seda, mis püha

Teekonnal laulu-, tantsu- ja rahvamuusikapeo poole õpitakse üheskoos rohkem märkama ja hoidma igas argipäevas seda, mis püha: meie keelt, meie maad ja ka meie ühist kodu, planeeti Maa. See juhtmõte on olnud laulupeo lähteidee, inspireerinud rahvamuusikapeo loojaid ning sellest jutustab ka tantsuetendus pealkirjaga «Sillad».

Suure noortepeo visuaalse identiteedi autor ning ühtlasi ka peo peakunstnik on Mart Anderson, kelle töö osutus valituks koostöös Eesti disainikeskusega läbi viidud konkursil. Andersoni loodud kujunduskeele keskne element on originaalne, hoogne ja moodne tüpograafia.

Lisaks originaalšriftile koosneb visuaalne identiteet veel tunnuskujunditest, taustamustrist ja värvipaletist. Täiendava pildimaterjalina leiavad kujundustes kasutust kodumaiste kunstnike graafilised teosed.

Peole registreerumise esimene voor lõpeb 30. septembril. Kollektiivid saavad ennast kirja panna ka teises voorus, mis kestab 3.–31. jaanuarini 2022.