1. oktoobrini saavad kõik Lõuna-Eesti omavalitsused, mis Euroopa kultuuripealinna tegemistes kaasa löövad, esitada oma ideid regionaalsesse taotlusvooru, et pealinna-aastal jaguks erilisi sündmusi ka Tartust väljapoole. Sihtasutuse Tartu 2024 Lõuna-Eesti regionaalse koordinaatori Annela Laaneotsa sõnul on oodatud ideed, mis tooksid välja ka kohaliku omapära. «Pigem ootame suuri ideid, et külastajatele rohkem meelde jääda ning rõõmu pakkuda. Kui kasutada rahvaarvu mõõdet, siis suur idee on festivali mõõtu üritus, kus sadu inimesi, väikese ideega on aga kaasatud 10–20 osalejat,» selgitas Laaneots. Ta lisas, et esitatavad ideed võiksid olla täiesti uued.