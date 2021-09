Valgamaa lühiuudised

Sangastes sai teoks piiblipäev

Valgas hakatakse koolitama raudteelukkseppi

Raudteega seotud erialad on lähitulevikus väga perspektiivikad, kas või seoses Rail Balticu ehitusega. Praegu on Valgamaa kutseõppekeskus ainuke kutsekool, mis alustas taas õppe läbiviimist raudteevaldkonna õppekavade alusel.

Tegu on töökohapõhise õppega: see on kutseõppe vorm, mille puhul õpilane läbib umbes kolmandiku õppest koolis ja kaks kolmandikku ettevõttes. Õppe käigus õpitakse selgeks konkreetne amet, töötades oma ala meistrite juhendamisel. Õppurid hakkavad õppima ka praktilistes õppelaborites Lätis Daugavpilsi tehnikumis. Ettevõte sõlmib õpilasega töölepingu ja õpingute ajal maksab ka palka. Õppe läbimisel saab õpilane kooli lõputunnistuse ja kutseeksami sooritamisel kutsetunnistuse.