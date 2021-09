Inimene, kes ei lase valikuvabadusele rõhudes end vaktsineerida koroona vastu, seab sedavõrra suuremasse ohtu kaasinimesed. Samuti mõjutab teatud määral meid kõiki ka see, kui ülekaalulisi üha rohkem on. Pole ju saladus, et ülekaal ja rasvumine loovad soodsa pinnase näiteks südame-veresoonkonnahaiguste või teist tüüpi diabeedi väljakujunemiseks. Ja mida rohkem on neid haigusi, seda enam on meie keskel õnnetuid inimesi ja seda koormatum on meditsiinisüsteem.