Üheksa-aastane Lucas Leok võitis Itaalias Euroopa meistrikulla

«Vägev tulemus, emotsioonid on laes! Tööd on küll palju tehtud, kuid võit oli sellegipoolest päris suur üllatus,» rääkis Aigar Leok mõni päev pärast suurt võitu Itaalias krossiraja kõrval, kus Lucas samal ajal treeningringe tegi. «Tahaksime juba edasi sõita, kuid Lucas ei taha kuidagi treeningrajalt maha tulla. Eks ta sai ka vägeva emotsiooni ja osa sellise sündmusega kaasnevast tähelepanust.»

Isa sõnul on Lucase suurim eelis tema meeletu soov selle alaga tegeleda. «Meie poolt ei ole mingit surumist: pigem surub tema meid, et saaks rohkem sõita,» sõnas Aigar. «Ta tahab nii hullu moodi sõita – see ongi kogu asja juures kõige ägedam. Tean oma kogemusest, et vastu tahtmist pole mõtet selle alaga tegeleda. Kõige tähtsam, et huvi on olemas.»