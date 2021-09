Saja parima sekka jõudsid ka Lõuna-Eesti perearstipraksised

Perearstide seltsi juhi Le Vallikivi sõnul on perearstidel tulevikku prognoosides väga palju küsimusi: «Kas normaalne maailm üldse kunagi tuleb tagasi? Kas mina ja mu kolleegid on valmis selleks, et ebanormaalsus muutubki uueks normaalsuseks? Kas sellise pingutusega saavad hakkama ainult üliinimesed või on see ka lihtsurelikule jõukohane?» Nendele küsimustele konverentsil vastuseid otsitaksegi.