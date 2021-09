Teatejooksud toimuvad igas maakonnas ning seda suures osas tänu kohalike spordieestvedajate, õpetajate ja koolijuhtide jõupingutusele. Aastatega on Teatejooks kasvanud Eesti suurimaks koolinoorte spordiürituseks, seda korraldatakse 16 aastat järjest.

„Meie eesmärk on pakkuda noortele võimalust tunda rõõmu sõprade ja klassikaaslastega koos liikumisest ning populariseerida sportlikke eluviise,“ ütles Teatejooksu eestvedaja Erik Pallase.

„Sportimisvõimalust linnades ja koolide territooriumil tuleb üha juurde, kuid midagi tuleb ära teha ka nende laste liikumismotivatsiooni parandamiseks, kes ise joosta või käia ei saa. Selleks kutsub Teatejooks igal aastal Eesti inimesi annetama Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse Toetusfondile, kelle kaudu loome projekte, mis aitavad ehitada liikumisradasid ja luua treeningvõimalusi lastele, kes on liikumisvõime kaotanud,“ jätkas Pallase.

Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse tegevust saab toetada, helistades heategevusnumbril 900 7777 (ühe kõne hind on 7 eurot) või tehes ülekande HNRK Toetusfond SA kontole SEB pangas EE 451010220268957228 märksõnaga Teatejooks. Rohkem infot kodulehel www.hnrk.ee/toetusfond

Heategevuslik Teatejooks on Spordinädala avaüritus. 23.-30. septembril toimuva Spordinädala alguseks on registreeritud üle 1000 ürituse, oma sündmust saab lisada aadressil www.spordinadal.ee. Spordinädal 2021 patroonid, liikuma innustajad ja eeskujud on alpinist Krisli Melesk, EOK sportlaskomisjoni liige ja äsja karjääri lõpetanud kiiruisutaja Saskia Alusalu, teleajakirjanikud Hannes Hermaküla, Keili Sükijainen, Reet Linna, muusikud Artjom Savitski ja Inger ning TalTechi rektor Tiit Land.