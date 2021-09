Pea pooled Setomaa hooldekodu asukad surid koroonaviirusse

«Ma ei soovi kedagi süüdistada, veel vähem näpuga näidata. Samas on vaktsineerimatus tasunud ennast kätte, sest kõik kaheksa lahkunut, kelle eluaastad jäävad 77 ja 100 eluaasta vahele, olid paraku vaktsineerimata,» ütles Setomaa hooldekodu juhataja Anne Mägi.

Lisaks kaheksale koroonaviiruse tõttu surnud inimesele on Mägi sõnul haiglas veel kolm Mikitamäe hoolealust, kellest kaks on vaktsineerimata. Paraku, nagu Lõuna-Eesti Postimehele neljapäeval teine allikas vihjas, on üks Mikitamäelt Põlva haiglasse viidud naine üliraskes seisus.