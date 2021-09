Pension kasvab järgmisel aastal 590 euroni kuus

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus kinnitas neljapäeval toimunud valitsuse pressikonverentsil, et tuleval aastal suureneb pension 590 euroni kuus, samuti tõuseb järgmise aasta riigieelarves üksi elava pensionäri toetus 115 eurolt 200 euroni.

Samuti eraldab valitsus vaimse tervisega seonduvate probleemide lahendamiseks kokku ligi 6 miljonit eurot. Kiige sõnul puudutab see pakett nii lisarahasid kui ühekordselt eraldatavaid summasid. Muu hulgas on ette nähtud raha kliiniliste psühholoogide koolitamiseks, terviseteenuste kättesaadavuse tagamise parandamiseks, ohvriabiks, aga ka alkoholi liigtarvitamise ennetamiseks ja sundravi puudujäägi katteks.

Peaminister Kaja Kallas tõi riigieelarvega seotult esile ka perelepituseelnõu heakskiitmise ja rahastamise. «Selle mõte on, et vanemad saavad kokku leppida lapse heaolust lähtuvalt lapse edasise elukorralduse ilma, et nad peaksid minema kohtusse.»