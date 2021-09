Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Ühe hauaga kalmistu kõrvalises metsatukas pole tavaline vaatepilt. Siin, Raudsepa külas Võrumaal, paari-kolme kilomeetri kaugusel Varstust, on viimased 76 aastat liivases maapõues puhanud Varstu kooli kunagine õpetaja Elli Marjak, kelle kommunistid 1944. aastal surnuks piinasid.

19. augusti hommikul on siia kogunenud Elli Marjaku minia ja pojapoeg, mõned kaitseliitlased ja Eesti sõjamuuseumi arheoloog Arnold Unt, et kaevata 1945. aastal niidule maetud, kuid aastakümnetega metsa kasvanud punaterrori ohvri haud ümbermatmiseks lahti. Keegi neist aga ei tea veel, milline julmuse dokument lähemate tundide jooksul nende silme all paljastub.