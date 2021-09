Võru Empaki päikesepark suudab täita ligikaudu kolmandiku tehase elektrivajadusest. «Investeering oli päris suur ja see võtab aega, millal see ükskord ennast tagasi teenib,» nentis firma juht Remo Allikas. Aga kõrge elektihinna mõjusid leevendab see küll. FOTO: Tomi Saluveer