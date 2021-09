Arheoloog Mari Tõrv tunnistab Tartu ülikooli arheoloogia arhiivis iidsete potikildude ja luude vahel, et tema püha graal on avastada Eestis suur kiviaegne küla. FOTO: Sille Annuk

Valgast umbes poolsada kilomeetrit läänes asuv Rinnukalnsi kiviaja asula muutus septembris arheoloogide seas kuumaks nimeks, mis muutis maailma ajalugu. Rahvusvaheline teadlaste uurimisrühm tuvastas, et seal 3000 aastat enne Kristust elanud kiviaja mees on teadaolevalt esimene katku surnud inimene maailmas. Uurimisrühma kuulunud Tartu ülikooli arheoloogia õppetooli teadur Mari Tõrv selgitab, kuidas see teadmine meid puudutab.